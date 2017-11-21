Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"

21.11.2017 17:31

В конце октября в самопровозглашенной "ДНР" появилась социальная реклама, расписывавшая "преимущества" действующего на ее территории комендантского часа, "благодаря" которому в "республике" за 3 года родились 30 тыс. детей. Дело не только в том, что за время боевых действий и действия комендантского часа рождаемость упала вдвое, как и то что для зачатия ребенка комендантский час не нужен вовсе, реклама совершенно не учитывает того, какие испытания в условиях самопровозглашенной "республики" возлагают себе на плечи родители, сообщает 112.ua.

Итак, каждой беременной женщине необходима квалифицированная консультация на время беременности, что можно получить как стандартно бесплатно по месту жительства, так и в "столице" - Донецке, что обойдется в 200-300 российских рублей за 1 консультацию (90-140 грн по курсу НБУ).

Рожать также можно по двум вариантам: бесплатно в обычной палате и платно в отдельной палате. Впрочем, качество ухода и бесплатных родов вполне хорошее, так что необходимости переплачивать в общем-то нет. Правда, в случае возникновения некоторых осложнений (например, необходимости проведения кесарева сечения) могут попросить расходные материалы: как правило, 4-5 тыс. российских рублей (1 780-2 220 грн). Но их оплата остается исключительно на суд пациентов - они могут заплатить, а могут и нет.

Возможно, с хорошим качеством бесплатных приемов родов связывается тот факт, что и в Украине находятся роженицы, согласные рожать на территории самопровозглашенной "ДНР" в рамках объявленной в феврале лидерами самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

Согласно данным "народных" республик, с начала года по октябрь на территории самопровозглашенной "ЛНР" родили 74 женщины с подконтрольных Украине территорий, и 70 – в "ДНР".

Вслед за рождением ребенка тут же встает вопрос: "чье" свидетельство о рождении нужно оформить?

Учитывая непризнанный юридический статус самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", оформить свидетельство о рождении в "народной" республике хотя и проще, но вызовет проблемы в будущем, ведь признано оно будет только на территории "ДНР", "ЛНР" и Российской Федерации. Но что делать, если счастливые бабушка и дедушка живут на территории, подконтрольной Украине? Как повезти им показать внука, ведь со свидетельством о рождении "ДНР" на украинском КПВВ просто не пустят, а то и задержат по подозрению в краже ребенка.

Можно, конечно, проявить принципиальность и патриотизм, но в целом те, кто может себе позволить, предпочитает оформить в дополнение к "свидетельству о рождении ДНР" еще и аналогичный документ Украины, согласно которому ребенок родился на украинской территории. Делается это через разных "знакомых", под которыми, правда, чаще всего оказываются банальные посредники в оформлении подобных документов.

Но помимо юридического выигрыша, молодые семьи имеют и ощутимые финансовые бонусы.

Так, при рождении ребенка Украина единовременно платит 10 320 гривен (23 220 российских рублей). Еще 860 гривен (1 935 российских рублей) выплачиваются ежемесячно на протяжении следующих 3 лет. Одновременно с этим идут выплаты и от самопровозглашенной "ДНР": 20 тыс. российских рублей (8 888 гривен) и 1 750 рублей (777 грн) соответственно единоразово и каждый месяц.

Однако все же не следует обвинять невольных "мошенников" - семьи с детьми из "ДНР" - в получении финансовой помощи сразу от обеих сторон, ведь впереди у них долгие годы, в течение которых ребенка надо, как говорится, "поставить на ноги", а в специфичных условиях самопровозглашенных "республик" (при низких заработных платах и высоких ценах) это особенно сложно и дорого.

Родители ребенка, рожденного в "ДНР", могут рассчитывать на гуманитарную помощь от "республики" в плане детского питания: для этого счастливый родитель должен обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, где потребуется предоставить справку о доходах матери и заполнить анкету.

После этого семья может рассчитывать на получение сразу двух гуманитарных поставок: 1 ящик с детским питанием объемом 7,5 кг будет получаться ежемесячно и еще три таких же ящика можно будет получить 1 раз в 3 месяца (правда, последнюю помощь после каждого такого получения раз в 3 месяца надо будет переоформлять). В среднем семья с ребенком получает в месяц около 15 кг детского питания, куда входят овощные, мясные и фруктовые пюре, молочная каша и фруктовые соки.

Правда, иногда выдача гуманитарных наборов задерживается.

Если с детским питанием все обстоит достаточно благополучно, то вот с лекарствами, одеждой и обувью для детей не все так радужно.

Детские лекарства производства Российской Федерации в среднем стоят дороже украинских аналогов, иногда на порядок.

Так, флакон детского сиропа от кашля "Парацетамол" емкостью 120 мл может стоить до 138 российских рублей, в то время как в Киеве он стоит до 20 грн (45 российских рублей). Упаковка капель в нос "Аква Марис" обойдется в 230 российских рублей, в Киеве их можно купить по цене до 60 грн (135 российских рублей). Памперс можно купить примерно за 15 российских рублей (6,70 грн), в Украине их можно купить в пределах 4,5-5 грн (10-11 рублей). Кто не стеснен в средствах, может покупать импортные средства гигиены, например, японские трусики по цене в 1 550 российских рублей (688 грн) за 58 штук.

По-разному бывает с детской одеждой и обувью. Например, летом можно было купить детские сандалии ребенку до года как за 300 рублей (133 грн) ожидаемо плохого качества, так и за 1 500 рублей (667 грн) с супинатором хорошего качества.

Также есть другие способы сэкономить: например, пройтись по комиссионным магазинам детских вещей, которых открылось на территории "ДНР" немало, или заказать вещи по интернету, попросив знакомых привезти их. Сделать последнее несложно, так как в соцсетях довольно много как групп взаимопомощи, так и групп "мамочек" из городов "ДНР", в которых подобные услуги не являются чем-то необычным.

В целом, как признаются родители, если для более-менее нормальной жизни в самопровозглашенной "ДНР" может хватать зарплаты в 7-8 тысяч российских рублей (3 110-3 555 гривен), то с учетом ребенка может не хватить и 12 тыс. рублей (5 330 грн), получаемых "чиновниками ДНР" в местных "администрациях".