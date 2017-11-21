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«Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России

21.11.2017 12:58
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«Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России

Так называемые «судьи», которые работают в «ДНР», ежемесячно платят в «верховный суд ДНР» дань в размере от 1 до 5 тыс. долларов США. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Указанные денежные средства передаются кураторам из РФ, которые приезжают для «проверки правового поля судебной системы республики». В случае неуплаты «судьями» денежных средств или возникновения «задолженности» более 2 месяцев, отмечались случаи угроз со стороны сотрудников «МГБ ДНР» о принятии мер к данным «судьям» в виде арестов «за вынесение заведомо незаконных решений».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, судьи, ДНР, Тымчук, оплата, кураторы
 
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