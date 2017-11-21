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Архив - Донецкая область

"В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский

21.11.2017 19:04
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"В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский

В оккупированный Луганск введены боевые подразделения боевиков соседней "ДНР" и российские военные, вставшие на сторону мятежного "министра" Корнета. Более того, подконтрольное Плотницкому луганское телевидение отключено, что указывает на приближающийся конец пока еще главаря "ЛНР". Об этом на собственной странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.

Он отметил, развитие ситуации четко указывает, что Путин пока не готов бросить Донбасс, так как сейчас сложился лучший расклад для возможной передачи "ЛНР" в руки Украины, но РФ его отвергла. При этом, согласно информации Казанского, боевые подразделения из Донецка и российские военные в Луганске четко указывают, что Плотницкому "пришел кирдык".



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, боевики, Плотницкий
 
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