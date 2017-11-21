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В районе Заиченко «ДНР» продолжают укреплять свои позиции
21.11.2017 10:10
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 3 новые траншеи у неподконтрольного украинским властям населенного пункта Заиченко (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 20 ноября, передает dnews.dn.ua.
«18 ноября в неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 3 новые траншеи (каждая длинной около 40 м, шириной 3–4 м и глубиной 2 м) возле Заиченко», – сказано в отчете.
Напомним, в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 16 ноября, также сообщалось о новых траншеях в районе данного населенного пункта.
Теги: Донбасс, укрепление, ОБСЕ, ДНР, боевики, укрепления
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