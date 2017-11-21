За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: погиб один воин ВСУ

21.11.2017 08:41

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минского договоренностями, передает 62.ua.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО прошедшие сутки отличилась осложнением обстановки на Приазовье, что на Донецком направлении. Еще в светлоt время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыкы. С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. В общем, по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов русские наемники выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевки и Новотроицкому.

На Луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

В общем, за прошедшие сутки, оккупанты 17 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб.