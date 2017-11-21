Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь

21.11.2017 17:10

Обстановка в оккупированном городе накаляется с каждым часом. Луганчане в соцсетях пишут, что отключены телевещание и мобильная связь. Острословы шутят, что «даже „Лебединое озеро“ не показывают». Источник «ФАКТОВ» в оккупированном городе сообщил, что туда уже съехались российские пропагандисты, что является предвестником «большого замеса».

«Без крови в Луганске не обойдется. Туда уже съезжаются вестники войны Коцы и Стешины. „Полицейские“ заблокировали работу „правительства“. Плотницкий требует разблокировать, но его никто не слушает. Он ждет прибытия поддержки из „ДНР“. „Уралы“ с бойцами выехали, но пока не доехали. Армии РФ приказали сидеть в казармах и соблюдать нейтралитет».

«Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и народного совета распущены по домам», — пишут российские СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава так называемого «МВД ЛНР» обвинил соратников Плотницкого в диверсиях в пользу Украины.