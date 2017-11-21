Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь

21.11.2017 17:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь

Обстановка в оккупированном городе накаляется с каждым часом. Луганчане в соцсетях пишут, что отключены телевещание и мобильная связь. Острословы шутят, что «даже „Лебединое озеро“ не показывают». Источник «ФАКТОВ» в оккупированном городе сообщил, что туда уже съехались российские пропагандисты, что является предвестником «большого замеса».

«Без крови в Луганске не обойдется. Туда уже съезжаются вестники войны Коцы и Стешины. „Полицейские“ заблокировали работу „правительства“. Плотницкий требует разблокировать, но его никто не слушает. Он ждет прибытия поддержки из „ДНР“. „Уралы“ с бойцами выехали, но пока не доехали. Армии РФ приказали сидеть в казармах и соблюдать нейтралитет».

«Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и народного совета распущены по домам», — пишут российские СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава так называемого «МВД ЛНР» обвинил соратников Плотницкого в диверсиях в пользу Украины.



Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, полиция, МВД, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх