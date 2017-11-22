КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения

22.11.2017 19:25

Учитывая ситуацию, отказаться от КПВВ на линии разграничения пока не представляется возможным. Но ведь можно сделать так, чтобы они перестали быть местом тотального унижения граждан?

С наступлением холодов тема пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в разделённом войной Донбассе становится всё более актуальной. К сожалению, заверения властей (и киевское, и областное руководство ими «кормят» периодически) о том, что на КПВВ вот-вот «наведут порядок», остаются пустыми словами. Общественники до хрипоты кричат о попрании прав человека на этих неофициальных таможнях, ставших местом раздора. Но воз и ныне там…

Передвижение осложняется

В октябре линию разграничения, разделившую жителей Донбасса, пересекли в обоих направлениях 1 млн 103 тыс. человек. Такие данные приводит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, уточняя, что 856,8 тыс. граждан прошли через КПВВ в Донецкой области, 246,3 тыс. - через единственный пункт пропуска, действующий на Луганщине.

По сравнению с сентябрём, зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 3,45% и уменьшение в Луганской - на 5,2%.

Наибольшая нагрузка в прошлом месяце зафиксирована на КПВВ «Марьинка», через который в обе стороны прошли 271,2 тыс. человек. Далее следуют «Майорск» (250 тыс.), действующий исключительно как пешеходный КПВВ «Станица Луганская» (246,3 тыс.) «Новотроицкое» (215,6 тыс.) и «Гнутово» (120 тыс.).

Количество пропускаемых через линию разграничения авто колеблется от 4 до 5 тысяч ежесуточно.

К исходу ноября ситуация станет хуже. Во-первых, с 29 октября КПВВ перешли на зимний график работы (с 08:00 до 17:00, тогда как ранее работали с 07:00 до 18:30), что значительно усилило и без того серьёзную нагрузку. Во-вторых, со стороны террористической группировки «ДНР» начали больше «шмонать» на фейковой «таможне», усложняя и без того тяжёлое передвижение между разорванными «по живому» частями региона.

Между тем в сводках СММ ОБСЕ то и дело мелькают сообщения о новых случаях минирования в районе пунктов пропуска. Да и подрывы там продолжаются… И всякого рода провокации - тоже.

Провокации из оккупации

Представители Госпогранслужбы Украины заявили, то на КПВВ и вблизи дорожных коридоров у линии разграничения на Донетчине участились провокации со стороны боевиков «ДНР».

Оккупанты с неподконтрольной территории прекращают на некоторое время пропуск граждан, а потом, ближе к закрытию украинских КПВВ, начинают массово запускать людей в «серую зону» - коридор между подконтрольной и оккупированной частями Донетчины.

А пропустив, начинают постреливать… Таким образом, украинская сторона оказывается перед выбором: или в ускоренном порядке пропускать скопившихся в «серой зоне» граждан, продлевая работу КПВВ. Или действовать, согласно регламенту, оставляя людей ночевать в чистом поле и превращая их в мишени для боевиков.

Провокацией является и заявление представителей ОРДО (отдельные районы Донецкой области – временно оккупированная территория) о готовности создать новый пункт пропуска, а также провести разминирование дороги «Новоазовск - Мариуполь» при условии выхода ВСУ из Широкино. Дескать, это «значительно разгрузит пересечение границы на южном направлении». «Смотрите, какие мы «белые и пушистые», - кричат ДНРовские пропагандисты. - А злые «укры» на наши мирные предложение не идут!»

Между тем пример несчастного села Пикузы (бывшее Коминтерново), расположенного в «серой зоне» юга Донетчины и захваченного боевиками, так как там не стояли силы АТО, показывает последствия подобных «мирных планов». Пикузы стали живым щитом для оккупантов. С начала 2016 года СММ ОБСЕ подтвердила там 23 жертвы среди гражданского населения: 5 погибших и 18 раненых. Добавьте к этому множество разрушений, лишение газоснабжения, проблемы с водой.

Разговоры о новом пункте пропуска - лишь повод отхватить ещё часть территории. И сделать заложниками «русского мира» очередной ранее не знавший бед населённый пункт.

Битва за «Золотое»

На Луганщине - своя головная боль. Единственный КПВВ «Станица Луганская» не справляется с огромными нагрузками. А давным-давно запланированное открытие КПВВ «Золотое» постоянно срывается террористической группировкой «ЛНР».

Представителями Трёхсторонней контактной группы в Минске около года назад было принято решение о начале функционирования дорожного коридора «Стаханов-Золотое-Горное-Лисичанск». 31 марта 2017-го украинская сторона после надлежащего обустройства КПВВ «Золотое» проинформировала международные организации о начале его работы. Однако представители незаконных вооружённых формирований не пропустили транспорт и пешеходов через свой блокпост. Движение, толком не начавшись, застопорилось.

Сорвали оккупанты открытие КПВВ «Золотое» и 20 октября, хоть ранее стороны даже провели необходимые работы по разминированию территории. Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий связал вопрос открытия пункта пропуска в Золотом с намерением ВСУ создать «котёл» и добраться до оккупированного Алчевска. Подобный бред даже комментировать не cтоит…

При этом сами оккупанты настаивают, чтобы сперва открыли пункт пропуска в районе г. Счастье. Потом начинают выдвигать условия, чтобы им помогли обустроить КПВВ «Золотое» со стороны ОРЛО. Потом придумывают ещё что-то. А результат один - на Луганщине продолжает функционировать лишь КПВВ «Станица Луганская». С огромным скрипом…

«Пересечение КПВВ «Станица Луганская» - нелёгкое испытание, особенно для пожилых людей: несколько часов ожидания в очередях, общий пеший переход длиной более километра и преодоление разрушенного моста, по которому люди вынуждены передвигаться с помощью деревянных лестниц», - описывает состояние дел Благотворительный фонд «Право на защиту».

Огромные нагрузки на данный пункт пропуска приводят к тому, что граждане не успевают пересечь линию разграничения. Так, 15 ноября на контролируемой правительством Украины территории осталось ночевать около 200 человек. Их разместили на ночь в зале районного дома культуры. Работники ГСЧС оперативно организовали бесплатное питание. Также было обеспечено дежурство бригады скорой медицинской помощи. И это - не первый такой случай.

«Количество людей, пересекающих линию соприкосновения, значительно возросло из-за увеличения обращений в управления Пенсионного фонда по вопросам перерасчёта пенсий», - отмечают в БФ «Право на защиту», призывая все учреждения и органы «проанализировать причины возникновения таких ситуаций и принять меры для недопущения их в будущем».

Ещё одна беда - отвратительное состояние инфраструктуры КПВВ. С элементарными туалетами - проблема. С навесами от дождя и снега - проблема. Даже с освещением - проблема.

В ожидании бессрочного пропуска

В сводках Госпогранслужбы можно встретить сообщения о задержании на КПВВ граждан, у которых было при себе, к примеру, 30 тыс. гривен. Или товар (продукты, вещи) на «бешенные» 20 тыс. гривен. На фоне многомиллионной контрабанды, которая при молчаливом согласии сторон везётся «серыми зонами», подобные сообщения выглядят издевательски…

Тем временем соцсети полны рассказами о «продажниках» - торговцах очередями возле КПВВ и коррумпированных силовиках (по обе стороны линии разграничения).

Отдельная тема - пропуска. Сайт для их оформления (https://urp.ssu.gov.ua/) периодически не доступен из-за технических работ. Сами пропуска нужно то и дело продлять, причём получается это далеко не всегда. В системе что-то постоянно глючит, из-за чего даже в правильно оформленный пропуск вдруг вкрадывается ошибка, а оформить новый не представляется возможным.

Ещё в апреле во Временный порядок, определяющий правила пересечения КПВВ в зоне АТО, были внесены изменения, согласно которым пропуска для пересечения линии соприкосновения должны были стать бессрочными. Но, как отмечает Донбасс SOS, таковыми они так и не стали.

В пунктах пропуска устроят перепись имущества

На прошлой неделе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш во время рабочей поездки в Донецкую область провёл межведомственное совещание по надлежащему обустройству КПВВ.

Речь, в частности, шла об установлении навесов и палаток для защиты от дождя и снега, обустройстве медпунктов и мест углублённого осмотра автомобилей. Представленные на КПВВ службы обращали внимание на необходимость обеспечения пунктов пропуска дизельным топливом для обогрева палаток в зимний период.

«Каждый КПВВ имеет свои особенности. Мы можем утвердить общую структуру, что должно быть там обязательным, например - медицинский пункт, наличие питьевой воды, санитарный узел… Но сделать всё по единому шаблону не получится, - подчеркнул министр. - Поэтому нужно составить полный перечень имущества, которое уже имеется на каждом КПВВ. Тогда будет чётко понятно, где оно используется эффективно, а где нам нужно что-то изменить. Также мы должны понимать, кому принадлежит это имущество, и у каких организаций оно находится на балансе, чтобы решить, как и кому его передавать».

И всё как бы правильно и по делу… Вот только, что мешало сделать это раньше?

Важные координаты

О коррупции или неправомерных действиях тех или иных сотрудников на блокпостах сообщайте по следующим телефонам:

Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса «Пульс» - (044) 284-00-07.

Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах) - (044) 527-63-63 (круглосуточно).

Телефон «горячей» линии СБУ - 0800 50 14 82.

Национальная Полиция - 102.

Горячий телефон ОО Донбасс SOS - 0 800 309 110.

Стас ДОЛГОВ.