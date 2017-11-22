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Архив - Донецкая область

Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог

22.11.2017 14:15
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Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог

Как передает replyua.net, отдельные российские политики снова заговорили о возможном объединении «ДНР» и «ЛНР», не зря на российских политических ток-шоу начала активно раскручиваться тема «Новороссии».

По мнению украинского политолога Олеси Яхно-Белковской, в этой связи нельзя исключать, что Кремль предпримет такую попытку, понимая, что Луганская область, как более бедный и менее амбициозный регион, по сравнению с Донецкой областью, после полного обнищания и деградации, может первым в итоге вернуться под контроль Украины. 

Политолог отмечает, что объединение двух псевдосепаратистских объединений – это уже пропаганда сепаратизации с рисками для самой Российской Федерации. В целом, тактика России понятна – назначить контролируемые фигуры, через которые сохранять влияние на регион, и попытаться его впихнуть Украине без реальной демилитаризации. 

По словам Олеси Яхно-Белковской, позиция Украины также понятна – никакой «кадыровщины», возможно, постепенный возврат территорий, урегулирование ситуации, демилитаризация региона в целом. Так что, даже если российская власть решила обновить «кадровый состав», это не сильно изменит ситуацию, с точки зрения подхода. 



Теги: Украина, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР
 
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