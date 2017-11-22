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Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона
80-летний певец, уроженец Донецкой области, готов вмешаться в ситуацию в “республике”.
Иосиф Кобзон вызвался быть посредником на переговорах между главой так называемой “ЛНР” Игорем Плотницким и отстраненным главой “МВД” “республики” Игорем Корнетом.
Об этом 80-летний певец заявил в эфире радио “Комсомольская правда”.
– Я считаю, это противостояние наносит непоправимый вред нашим землякам на Донбассе, потому что бросает тень на народное движение, на суверенитет.
Если у вас сладу нет, если вы не можете договориться внутри своей республики, как вы хотите, чтобы к вам относились Украина, Америка, Россия и так далее? Это несерьезно, – заявил он.
Кобзон также сообщил, что предложил главе так называемой “ДНР” Александру Захарченко пригласить Плотницкого и Корнета в Донецк.
– И я прилечу тоже. И посидеть, поговорить, что можно и что нужно сделать, – заявил артист, которого летом лишили звания почетного гражданина Славянска.
Плотницкий отстранил Корнета от должности “министра внутренних дел ЛНР” 20 ноября, тот не согласился, 21 ноября в Луганск со стороны “ДНР” въехала большая колонна военной техники.
По мнению российских экспертов, в “ЛНР” идет борьба за сферы влияния между Владиславом Сурковым, который контролирует Плотницкого и ФСБ, которое контролирует силовиков.
ВСУ привели в боевую готовность резервы из-за ситуации в Луганске.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Кобзон, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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