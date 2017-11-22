ОБСЕ зафиксировала колонну военной техники, со стороны Донецка входящую в Луганск (ФОТО)

22.11.2017 09:30

Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал колонну военных машин, в составе минимум 6 грузовиков, 2 бронетранспортеров, 1 зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Миссии.

Во вторник в оккупированном Луганске произошла попытка "государственного" переворота: фейковый "министр МВД" Игорь Корнет вывел на улицы вооруженных людей и технику, отказавшись признавать "указ" главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого о своей отставке. По информации СМИ, на помощь мятежнику прибыли войска из соседней "ДНР".

Источник: http://www.ostro.org

