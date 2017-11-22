Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»

22.11.2017 21:00

Самопровозглашенного лидера так называемой «ДНР» Александра Захарченко попросили лично взять под контроль группировку «ЛНР» и возродить «Новороссию».

Как передает replyua.net, просьбу соответствующего содержания в своем видеообращении на видеохостинге Youtube озвучил Дмитрий Пиндюрин, который командует батальоном террористов «ЛНР» «Брянка». «Александр Владимирович, прошу Вас, возьмите под свое руководство «ЛНР», так как это поможет реализовать идею 2014 года о создании «Новороссии». Надеюсь, что все жители Донбасса поддержат мое обращение к главе «ДНР», — сказал Пиндюрин.



Накануне, 21 ноября, в оккупированный Луганск прибыла армия лидера донецких террористов Александра Захарченко. Информация об этом была опубликована на странице Necro Mancer‏ в микроблоге Twitter. В качестве подтверждения этого факта блогер выложил фото соответствующего содержания.



На это событие пользователи социальных сетей прореагировали соответствующими комментариями весьма негативного содержания. «Один братский народ готовится аннексировать другой», «Так получается, что на «ЛНР» напала «ДНР»?», - отмечается в комментариях.