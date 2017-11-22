Разборки в Луганске и очередное вторжение России

22.11.2017 20:04

В зоне АТО продолжаются обстрелы из разных калибров. Противник активизировал разведку боевых порядков ВСУ с применением беспилотников - для нанесения более точных огневых ударов по защитникам Украины. Но главным событием уходящей недели стали разборки главарей «ЛНР» в Луганске, которые могут иметь далеко идущие последствия.

Затянувшаяся агония

В третью неделю ноября количество обстрелов колебалось от 9 (21-го, рекордно низкое число за текущий месяц) до 30 (18-го, в этот день были ранены четверо украинских воинов). Защитники Украины гибли и получали ранения не только от обстрелов со стороны оккупантов. Были и подрывы, и трагические несчастные случаи (19 ноября, к примеру, в одной из воинских частей на донецком направлении в результате неосторожного обращения с печным оборудованием погибли трое военнослужащих).

В период с 13 по 20 ноября с.г. подтверждённые потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 14 человек. Об этом сообщает группа ИС, отмечая, что за то же время противник осуществил около 180 огневых налётов (за прошлый недельный период порядка 150) из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм миномётов, 122-мм РСЗО «Град», 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П», вооружения танков. Кроме того, в течение недели для обеспечения деятельности частей и соединений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» и накопления запасов ГСМ, с территории России было доставлено около 1100 тонн ГСМ (ж/д станция Ровеньки) и 14 топливозаправщиков (через п.п. Изварино).

В Донецкой области под ударом были позиции ВСУ у Павлополя, Водяного, Гнутово, Широкино, Чермалыка, Талаковки, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Железного, Лозового, Авдеевки, Каменки, Песок, Марьинки, Зайцево.

На Луганщине оккупанты крыли опорные пункты сил АТО в районах Троицкого, Жёлтого, Трёхизбенки, Новозвановки, Новотошковского, Новоалександровки, Станицы Луганской, Золотого, Донца, Попасной (прилетало и в саму Попасную, где обстрелами были повреждены линия электропередач, два жилых дома и частные хозяйственные постройки, а малолетняя девочка получила телесные повреждения). Особенно жарко в районе Крымского, где боевики кроют миномётами, а порой танками и 152-мм артиллерией.

«Вечером наши позиции обстреливают постоянно, а теперь участились обстрелы и в дневное время, - рассказал командир одного из подразделений Вадим (позывной «Скиф»). - Такое впечатление, что это их агония… Мы точно знаем, что нам противостоят кадровые российские военные. На остатках мин и снарядов - российская маркировка».

Но даже если это и агония, то она явно затянулась… И каждый новый её день приводит к очередным потерям и продолжению засевания донбасской земли минами и снарядами.

Заваруха в Луганске

В террористической «ЛНР» 21 ноября, когда Украина праздновала День Достоинства и Свободы (посвящённый событиям на Майдане), произошли серьёзные разборки между местными «управленцами». Правда, к моменту написания материала, так и не было ясно - то ли это был «военный переворот», то ли очередная гибридная задумка РФ, имеющая целью продолжение кровавого безумия на Донбассе.

Из открытых источников информации стало известно, что схлестнулись два Игоря - главарь «ЛНР» Плотницкий и «министр внутренних дел» Корнет.

Группа «Информационное Сопротивление» так описывает ситуацию: «Плотницкий уволил Корнета с формулировкой «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». «Временным исполняющим обязанности министра» назначен «начальник криминальной полиции МВД ЛНР» Черков. Непосредственно перед увольнением, в рамках противостояния с главарём «ЛНР», Корнет дал указание подчинённым ему подразделениям перейти на «усиленный режим службы». В частности, всем сотрудникам «МВД ЛНР» было запрещено покидать свои рабочие места «вплоть до особого распоряжения», организованы боевые дежурства для возможного противостояния физическому захвату объектов «МВД ЛНР» подразделениями иных «силовых ведомств ЛНР», лояльных Плотницкому. В окружении Плотницкого эти меры вызвали резонанс с формулировкой о подготовке Корнетом «силового переворота и захвата власти».

Но всё пошло совсем не так, как задумывал главарь псевдореспублики. Согласно данным, поступившим из различных источников, у Корнета нашлись сильные союзники (и в РФ, и в «ДНР»). В итоге под управление «МВД» в Луганске подогнали БТР, здание окружили вооружённые люди без опознавательных знаков - до боли знакомые «зелёные человечки».

В город зашла колонна военной техники (крытые КамАЗы, бронетранспортёры). Сначала о ней сообщили в соцсетях, потом эту информацию подтвердили представители СММ ОБСЕ.

Также в ИС отметили, что во вторник через пограничный пункт пропуска «Должанский» с территории РФ в Должанск (бывший Свердловск) вошла колонна из нескольких десятков УРАЛов с личным составом ВС РФ, 20 БТР (некоторые - с орудиями на прицепе). С 14.00 небольшими группами техника и л/с перебрасывались в сторону Луганска.

Плотницкий, и Корнет в один день - 16.11.17 - вернулись в Луганск из РФ (первый из Москвы, второй - из Каменец-Шахтинского Ростовской области). Скорее всего, там каждый из них получил ЦУ и гарантии от своих кураторов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирёв заявил, что последние события в Луганске являются внутренними разборками в «ЛНР» между Плотницким и Корнетом. Мол, Плотницкий недавно обнаружил, что часть угля выводится из «республики» мимо него, после чего пообещал кадровые изменения. Снегирёв полагает, что сотрудники службы «правительственной безопасности» и Игоря Плотницкого, которые представляют спецслужбы РФ, не позволят негативного развития событий для главаря «ЛНР». У Плотницкого есть все козыри для ликвидации Корнета, ведь он мятежник.

Что дальше?

Пособник боевиков «ДНР», житель Питера Александр Жучковский, который ранее неоднократно заявлял о причастности России к событиям на Донбассе, сообщил, что «Луганск полностью контролирует Корнет, Плотницкий находится в РФ и лихорадочно ведёт переговоры о своём будущем в ЛНР».

«Его политическая судьба окончательно пока не решена. МВД и МГБ настаивают на полном устранении Плотницкого, Москва склоняется к тому, чтобы оставить его номинальным главой республики до следующих выборов, при фактическом отсутствии реальной власти, - отмечает Жучковский. - Москва однозначно встала на сторону Корнета, «ДНР» также его поддержала, направив в Луганск значительную помощь для недопущения реванша Плотницкого. Корнет получил от РФ разрешение на зачистку людей Плотницкого во всех органах власти в ЛНР. Что можно сказать однозначно: Корнет выиграл, Плотницкий полностью утратил доверие Москвы и контроль над Луганском».

«В целом, тактика России понятна - назначить контролируемые фигуры, через которые сохранять влияние на регион, и попытаться его «впарить» Украине без реальной демилитаризации, - отмечает аналитик Олеся Яхно-Белковская. - Позиция Украины также понятна - никакой «кадыровщины», возможно, постепенный возврат территорий, урегулирование ситуации/демилитаризация региона в целом. Так что, даже если российская власть решила обновить «кадровый состав», это не сильно изменит ситуацию, с точки зрения подхода».

Президент Украины во вторник поздно вечером провёл экстренное заседание Военного кабинета СНБО в связи с ситуацией в оккупированном Луганске.

«В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наёмников, украинские Вооружённые Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения», - подчеркнул Пётр Порошенко.

Провокации у ДФС

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) уверяет, что незаконные вооружённые формирования ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) мешают установить РЕАЛЬНУЮ безопасность в районе Донецкой фильтровальной станции.

Так, согласно данным СММ ОБСЕ, 15 ноября, в 2:18, видеокамера, установленная на ДФС, зафиксировала выстрел из станкового противотанкового гранатомёта со стороны позиций НВФ ОРДО - и последующий взрыв, вызванный разрывом снаряда в непосредственной близости от камеры. Камера продолжила функционировать, однако для оценки возможных повреждений из соображений безопасности наблюдателям не удалось добраться до места, где она установлена.

16 ноября, в 19:36, с помощью камеры был зарегистрирован прилёт гранаты ручного или станкового противотанкового гранатомёта и последующий взрыв неподалёку от камеры.

«Вполне понятно, почему боевики не хотят, чтобы на ДФС работала видеокамера СММ ОБСЕ. Просмотр видео после любого обстрела станции сразу докажет, что огонь вёлся именно с позиций НВФ ОРДО, а также сразу заметны имитации обстрелов. По этой причине руководство ОРДО будет вынуждено прекратить провокации вокруг одного из важнейших и наиболее уязвимых критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса, который обеспечивает водой 400 тысяч жителей региона по обе стороны линии соприкосновения», - отмечает украинская сторона СЦКК.

Также подчёркивается, что представители НВФ не способствуют СММ ОБСЕ в мониторинге ситуации в целом на территории ОРЛО и ОРДО, скрывая истинную информацию и создавая видимость якобы «угрозы» объектам инфраструктуры со стороны подразделений ВСУ

Андрей ПИТОНОВ.