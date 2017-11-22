Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»

22.11.2017 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»

Жителям оккупированной территории Луганской области рассылают сообщения о «слиянии» так называемых «Донецкой/Луганской народных республик».

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «Прямой», передает citynews

«Кстати, сегодня и в последние дни активно рассылаются СМС-сообщения в Луганской области, где людей призывают радостно приветствовать террориста Захарченко, банду «Сомали» и приветствовать объединение этих двух преступных организаций во главе с Захарченко», — сообщил Шкиряк.

Так, по словам Шкиряка, главарь "ДНР" Александр Захарченко «давно вынашивал планы объединить две террористические организации в одну и стать во главе».

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, переворот, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх