Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск

23.11.2017 14:02

Автомобильный кортеж, в котором находился главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий и его приближенные лица, экстренно выехал из оккупированного Луганска. В четверг, 23 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий покинул оккупированный Луганск, центр которого наводнили вооруженные боевики с автоматами наперевес, пишет "Диалог.UA".

По информации, распространенной в СМИ, так называемый "руководитель администрации" Плотницкого Ирина Тейцман, "глава ГТРК ЛНР" Анастасия Шуркаева и другие - все приближенные главного террориста Луганска убежали из города вместе с ним в его кортеже.

"Правительственные" здания при этом до сих пор окружены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности" соседней "ДНР", добавили в информагентстве.