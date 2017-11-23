Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета

23.11.2017 07:44

Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета, сообщают сепаратистские СМИ.

- Я считаю, это противостояние наносит непоправимый вред нашим землякам на Донбассе. Если у вас сладу нет, если вы не можете договориться внутри своей республики, как вы хотите, чтобы к вам относились Украина, Америка, Россия и так далее? Это несерьезно.

Я предложил Захарченко пригласить Плотницкого и Корнета в Донецк. И я прилечу тоже. Имы посидим, поговорим, что можно и что нужно сделать.