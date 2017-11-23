Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета

23.11.2017 07:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета

Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета, сообщают сепаратистские СМИ.
- Я считаю, это противостояние наносит непоправимый вред нашим землякам на Донбассе. Если у вас сладу нет, если вы не можете договориться внутри своей республики, как вы хотите, чтобы к вам относились Украина, Америка, Россия и так далее? Это несерьезно.
Я предложил Захарченко пригласить Плотницкого и Корнета в Донецк. И я прилечу тоже. Имы посидим, поговорим, что можно и что нужно сделать.



Теги: Донбасс, Иосиф Кобзон, Захарченко, Плотницкий, посредники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх