- В мариупольском лицее жестоко избили 14-летнего подростка21:16
- В «ДНР» есть ученые, которые умеют класть асфальт в лужи19:06
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- ПУМБ обвинили в незаконной блокировке выплат зарплат сотрудникам хлебозаводов на Донбасса17:29
- Переселенцы терпят дискриминацию в Украине и работают на 2-3 работах17:11
- Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук16:32
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"16:26
- Шесть военных ранены за сутки на Донбассе14:26
- Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск14:02
- Бардак в «ДНР» и «ЛНР» не только «заслуга» местных бандитов - это полная несостоятельность Кремля13:21
Переселенцы терпят дискриминацию в Украине и работают на 2-3 работах
Переселенцы из Донбасса вынуждены жить в жестких финансовых условиях и постоянно подвергаются психологическим атакам со стороны местных громад. Об этом заявила руководитель общественной организации «Территория-Новый Восток» Вера Губанова, передает dnews.dn.ua.
«Конечно, 442 грн и 884 грн не могут абсолютно никакую проблему решить, если сейчас в Киеве уже за 6000 грн однокомнатную квартиру в аренду очень трудно найти. Причем, я хочу сказать, что это не только в Киеве и Киевской области, а внутренне перемещенные лица подняли рынок аренды очень быстро, и каждый год на 1000 грн увеличивается в среднем арендная плата, при том, что увеличиваются одновременно и коммунальные тарифы. То есть вы можете представить в каком состоянии находятся люди, внутренне перемещенные лица, которые потеряли за это время квалификацию?» – говорит она.
По ее словам, многим переселенцам приходится работать на нескольких работах, чтобы платить по счетам, и терпеть еще и психологическую дискриминацию, в частности, обвинения в сепаратизме, невыносимо. «Это технари, ученые, которые переехали сюда, например, в Киев. Это, как говорят, самые лучшие выехали в Киев. И они идут на работу ниже своей квалификации, чтоб выжить. Много членов нашей организации работают на двух, на трех работах, чтобы выжить, чтоб вы понимали, и 3,5 года держатся за Украину. Это люди патриотично настроенные, они не поехали в Россию или куда-то еще, а держатся именно за Украину. Как вы думаете, когда люди обвиняют вас, какая-то массированная психологическая атака идет? Кроме того, что идет финансовая дискриминация, нас поставили в очень жесткие финансовые условия. Мы хотим провести круглый стол на тему, где граница дискриминации ВПЛ», – сказала Губанова.
Как сообщалось ранее, председатель правления ОО «Активная гражданская позиция», сокоординатор Общественной платформы защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта в Украине Наталья Омельченко заявила, что правозащитников не приглашают на совещания в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенным лицам, а рекомендации по решению проблемных вопросов переселенцев игнорируются. В МинВОТ это объяснили тем, что местные громады против интеграции переселенцев из Донбасса, этому также препятствует политическая ситуация.
Теги: Украина, Донбасс, финансы, зарплата, дискриминация, аренда, переселенцы, ВПЛ
- Цікаво для переселенців: дискримінаційна постанова, Єдина база даних внутрішньо переміщених осіб та інше
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 5
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Озвучены средние ставки аренды квартир в Украине
- Переселенцы восстали против новых испытаний
- В Украине вычислили размер средней зарплаты
- В мариупольском лицее жестоко избили 14-летнего подростка21:16
- Российский сенатор выдал умершего серийного убийцы за погибшего боевика20:23
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом19:56
- Нежданчик! Дочь одного из главарей «ЛНР» учится в Харькове на прокурора19:36
- В «ДНР» есть ученые, которые умеют класть асфальт в лужи19:06
- Частная разведка США: «переворот» против главаря «ЛНР» был нужен Кремлю18:40
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- ПУМБ обвинили в незаконной блокировке выплат зарплат сотрудникам хлебозаводов на Донбасса17:29
- Переселенцы терпят дискриминацию в Украине и работают на 2-3 работах17:11
- Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе16:49
- «Донбасс» обыграл «Белый Барс» в матче лидеров21:37
- В мариупольском лицее жестоко избили 14-летнего подростка21:16
- В Украине закрывают еще один банк20:49
- Российский сенатор выдал умершего серийного убийцы за погибшего боевика20:23
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом19:56
- Нежданчик! Дочь одного из главарей «ЛНР» учится в Харькове на прокурора19:36
- В «ДНР» есть ученые, которые умеют класть асфальт в лужи19:06
- Частная разведка США: «переворот» против главаря «ЛНР» был нужен Кремлю18:40
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- Переселенцы получают льготное медобслуживание. 17:52
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы