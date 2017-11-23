Переселенцы терпят дискриминацию в Украине и работают на 2-3 работах

23.11.2017 17:11

Переселенцы из Донбасса вынуждены жить в жестких финансовых условиях и постоянно подвергаются психологическим атакам со стороны местных громад. Об этом заявила руководитель общественной организации «Территория-Новый Восток» Вера Губанова, передает dnews.dn.ua.

«Конечно, 442 грн и 884 грн не могут абсолютно никакую проблему решить, если сейчас в Киеве уже за 6000 грн однокомнатную квартиру в аренду очень трудно найти. Причем, я хочу сказать, что это не только в Киеве и Киевской области, а внутренне перемещенные лица подняли рынок аренды очень быстро, и каждый год на 1000 грн увеличивается в среднем арендная плата, при том, что увеличиваются одновременно и коммунальные тарифы. То есть вы можете представить в каком состоянии находятся люди, внутренне перемещенные лица, которые потеряли за это время квалификацию?» – говорит она.

По ее словам, многим переселенцам приходится работать на нескольких работах, чтобы платить по счетам, и терпеть еще и психологическую дискриминацию, в частности, обвинения в сепаратизме, невыносимо. «Это технари, ученые, которые переехали сюда, например, в Киев. Это, как говорят, самые лучшие выехали в Киев. И они идут на работу ниже своей квалификации, чтоб выжить. Много членов нашей организации работают на двух, на трех работах, чтобы выжить, чтоб вы понимали, и 3,5 года держатся за Украину. Это люди патриотично настроенные, они не поехали в Россию или куда-то еще, а держатся именно за Украину. Как вы думаете, когда люди обвиняют вас, какая-то массированная психологическая атака идет? Кроме того, что идет финансовая дискриминация, нас поставили в очень жесткие финансовые условия. Мы хотим провести круглый стол на тему, где граница дискриминации ВПЛ», – сказала Губанова.

Как сообщалось ранее, председатель правления ОО «Активная гражданская позиция», сокоординатор Общественной платформы защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта в Украине Наталья Омельченко заявила, что правозащитников не приглашают на совещания в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенным лицам, а рекомендации по решению проблемных вопросов переселенцев игнорируются. В МинВОТ это объяснили тем, что местные громады против интеграции переселенцев из Донбасса, этому также препятствует политическая ситуация.