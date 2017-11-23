“Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ

23.11.2017 08:58

На видеохостинге YouTube обнародовали видео реального боя украинских воинов с агрессором и захватчиком - российской армией. Он случился более 3 лет назад, однако до сих пор производит очень сильное впечатление. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Видео длится всего 4 минуты. На нем запечатлено противостояние под Дебальцево, которое состоялось осенью 2014 года. Расстояние между противниками не превышало тогда 400 - 500 метров. Согласно разговорам украинских военных, им уже удалось подбить пару вражеских танков и “идет охота” на третий.

На видео запечатлели и горящий российский танк, и взрыв боекомплекса, и даже ранение украинского воина. Безусловно, ролик шокирует, окуная в кровавый “ад”, который украинские защитники переживают последние 4 года.