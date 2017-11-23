Противостояние Плотницкого и Корнета в Луганске: главарь "МВД ЛНР" сделал новое заявление - "многоходовочка" еще не сыграна

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Задержанные якобы занимались подготовкой и проведением терактов "для дестабилизации политической ситуации в народных республиках". “Силовики” “ЛНР” начали расследование, продолжается выяснение данных сообщников подозреваемых. 23 ноября "министр внутренних дел ЛНР” Игорь Корнет заявил об обезвреживании “силами республики” группы диверсантов, которые работали на оккупированной территории под контролем украинской разведки, пишет “Диалог.UA”.
По данным Корнета, “спецслужбы ЛНР” проводили операцию совместно с “коллегами” из “ДНР”. Оккупанты утверждают, что диверсанты получали задания от командования третьего отдельного полка спецназначения ГУР украинского Минобороны. Они якобы планировали ряд терактов в ОРДЛО для “дестабилизации ситуации в республиках”.
Напомним, утром 21 ноября в центре Луганска появились неизвестные вооруженные люди, которые блокировали здание “МВД” и “администрацию” Игоря Плотницкого. Местные жители сообщали о появлении КамАЗов, БТРов и другой военной техники, на крышах сидят снайперы, жителям домов в центре города сложно выйти из дома и попасть внутрь.
Сегодня стало известно, что оккупанты “ЛНР” распространяют листовки с призывом идти войной против “ДНР” и России.
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, МВД, ДНР, ЛНР, Плотницкий, диверсанты
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