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Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"
Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал свою точку зрения на внутренний конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и главой "МВД ЛНР" Игорем Корнетом. Давайте исходить из того, что объективно и очевидно на данный момент. До последнего момента "ЛДНР" как представители "русского мира" так и не смогли найти возможность объединить силовые составляющие в единую структуру, передает "Обозреватель".
Это можно интерпретировать как вполне закономерный конфликт между полевыми командирами, которые хотят тотального контроля над территорией и над ее ресурсами. Поэтому Захарченко и Плотницкий изначально были врагами, хоть и фотографировались рядышком. Внутри "ЛНР" тоже были конкурентные отношения и всех, кто мог претендовать на звание первого человека, группа Плотницкого уничтожала. Как впрочем и у себя на территории группа Захарченко. Об этом свидетельствует огромное количество внезапно умерших или повесившихся в подвале людей из высших эшелонов власти "ЛДНР". И это показывает как на самом деле там устроена политическая структура.
В Москве тоже есть две большие группы влияния, которые по-разному видят будущее этих территорий. Это силовики с опорой ФСБ и кремлевские персонифицированные люди в виде Владислава Суркова. Последние мыслят так, что эти территории неподъемные для российской экономики и правильнее было бы впихнуть их назад Украине с тем, чтобы повесить это на шею господину Порошенко. Силовики же воспринимают мир через дула автоматов. Для них важно объединить силовые структуры "ЛДНР" в единое целое, которое неформально управляется из Москвы и которое неформально висит над Украиной и создает ей угрозу.
И сейчас совершенно очевидно, что инициативу перехватили силовики. Плотницкий же артикулировал идею Суркова, что да, надо входить в состав Украины, после чего силовики поняли, что дело плохо и надо брать инициативу на себя. Видимо, силовики приняли решение поставить Путина перед фактом. Мол, господин Плотницкий с управлением не справился, значит, надо поставить более сильного и зависящего от силовой составляющей господина Корнета. Из России вошли танки, из "ДНР" - камазы с живой силой, а Плотницкий оказался в России. Что с ним будет дальше – пока не совсем понятно.
Но если так пойдет и дальше, то вполне возможно, что "ЛНР" и "ДНР" выстроят в единую силовую структуру, которая подчиняется приказам уже не Суркова, а людям из ФСБ. Для Украины это означает, что военная составляющая становится еще более существенной. Поскольку к власти приходят силовики, понятно, что они будут использовать силовые методы. Значит усилятся перестрелки, засылание диверсионных групп. Ну, в общем, чтоб Украине жизнь медом не казалась.
Это плохой признак, потому что если Плотницкого, подписавшего Минские соглашения, уберут – это наносит существенный удар по самому Минскому процессу. Он и так буксует, а теперь получается, что эти документы отправляются в корзину. Может быть, Путин, персонально этого не планировал, но его поставят перед фактом. Тогда система сдержек и противовесов, которую Путин всегда выстраивал между силовиками и рационально мыслящими людьми типа Суркова, проиграна сурковской командой и выиграна силовыми структурами.
Чем кончится история – не так уж и важно потому что в любом случае объединенные "ЛДНР" или порознь – они все равно останутся непризнанными, все равно не могут строить хоть на сколько-нибудь вменяемую экономику и будут существовать за счет дотаций из бюджета. Кстати, незаконных. И если там главным будет Захарченко, а все видимо к этому идет, то для силовиков это воспринимается как наведение порядка, единый сильный лидер и прочее. Тогда получится более зависящий от Москвы сплоченный плацдарм, с которого будут наноситься какие-то удары по территории Украины. Иначе зачем этот плацдарм нужен?
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, МВД, ФСБ, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Минские договоренности
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