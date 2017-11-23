Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать

23.11.2017 18:23

Публичные разборки «главы» самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого с бывшим «главой» МВД Игорем Корнетом многих натолкнули на мысль, что возможно слияние самопровозглашенных ЛНР и ДНР. «Вести» проанализировали, насколько это возможно.

СЛИЯНИЕ С ПОЗИЦИЙ «РЕСПУБЛИК»

Нынешним «властям» Донецка гипотетическое объединение с Луганском, безусловно, выгодно, поскольку изначально предполагает, что дончане будут иметь в нем главенствующее положение.

Несмотря на все управленческие проблемы в столице Донбасса, Донецк смотрится существенно сильнее Луганска, обладает большим административным и производственным потенциалом.

Стоит также вспомнить, что идея создание на базе ДНР и ЛНР общего квазигосударственного образования высказывалась еще в 2014 году, до подписания первого Минска. Однако разногласия в руководстве Донецка и Луганска, а после и подписание Минских соглашений, где подчеркивается территориальная целостность Украины – похоронили проект «Новороссия».

В Луганске всегда смотрели с опаской и подозрительностью на лидерские претензии Донецка. Понимая, что более сильный и мощный партнер при любом объединении не оставит для них достаточной свободы маневра и существенно потеснит их в экономической сфере. Поэтому «руководителям» ЛНР (тому же Плотницкому) гипотетическое объединение не нужно вовсе. Именно поэтому после 2014 года дальше словесных заверений Луганска о единстве целей дело не доходило.

Более того, уже скоро появились и таможни между ДНР и ЛНР - показатель желания луганчан не только показать свою независимость, но и защитить свои экономические интересы.

Несколько иное мнение по этому поводу высказывают простые граждане. Для них это может быть надеждой на улучшение социально-экономической ситуации в целом.

СЛИЯНИЕ С ПОЗИЦИИ КИЕВА

Для Киева в общем-то любые действия по переформатированию ЛДНР выгодны.

Во-первых, это позволит говорить о грубом нарушении Минских соглашений (где есть лишь ОРДЛО). Во-вторых, можно будет апеллировать, что разговаривать напрямую о вопросах урегулирования не с кем. Так как, напомним, номинальными подписантами документа были Плотницкий и Захарченко (пусть даже как физические лица).

Кроме того, подобный сценарий дает возможность Украине оказывать существенное давление на международных посредников, заявляя о необходимости в виду нарушения ЛДНР вообще пересмотреть минские договоренности.

СЛИЯНИЕ С ПОЗИЦИИ МОСКВЫ

С Москвой все сложнее. Кремль вопрос об объединении самопровозглашенных республик уже назвал сугубо внутренним делом ДНР и ЛНР.

С одной стороны, Москве такое объединение крайне выгодно. Более эффективное и централизованное управление на местах позволяет сэкономить немалые ресурсы, выделяемые из РФ. А осуществлять контроль через Донецк, как показала практика, все же лучше. Какие-то идеологические дивиденды можно было бы получить и во внутрироссийском политическом (прежде всего патриотическом) поле.

С другой стороны, как было сказано выше, проблемы которые неизбежно возникнут с реализацией Минска и международными партнерам, Москве будет крайне сложно разрешить.

Кроме того, в Кремле понимают, что слом существующей конфигурации может спровоцировать и военное обострение, а горячий конфликт в преддверии сложного 2018 года Москве крайне нежелателен.

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИЯНИЯ

Возрождения обсуждения самой возможности подобного проекта стоит увязать с поиском новых рычагов, которые позволили бы выйти из минского тупика.

Дискуссия по поводу «Новороссии», или «Малороссии», или иной территориально-административной трансформации, может послужить не военным триггером для активизации переговоров в минском и нормандском форматах.

Возможно, предполагается, что действия «республик» (от которых Москва официально дистанцировалась) по возрождению отложенных проектов можно будет представить для международных посредников как стимул активизировать нажим на все стороны конфликта. Ведь наверняка за неизбежным требованием США и Украины к Москве одернуть Донецк и Луганск, последует встречное требование Кремля к Западу надавить на Киев в плане выполнения политической части Минска. То есть своеобразная игра на повышение политических ставок и «переговорный блеф».

Гипотетическую возможность в будущем возродить проект подобного объединения можно так же рассматривать, как план по смене политического руководства территорий.

Политическая комбинация, когда с формированием нового объединения в управленческую вертикаль территорий вводится некий третий бенефициар Москва уже пыталась опробовать в 2014 году.

После изменения политической обстановки и ввиду сильного противодействия тогдашних руководителей Донецка и Луганска от этой конструкции тогда оказались. Однако, как говорится, «все течет - все изменяется».

При возникновении подходящего внешне и внутриполитического расклада, российские кураторы могут, несколько видоизменив эту схему, ввести на политическое поле условной «Новороссии» иного политика. А потому и исключать какие-либо трансформации внутри региона также нельзя.