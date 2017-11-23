Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в зоне АТО: в результате 12 обстрелов противника пострадали трое украинских бойцов

23.11.2017 08:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в зоне АТО: в результате 12 обстрелов противника пострадали трое украинских бойцов

В течение минувших суток противник совершил 12 обстрелов позиций ВСУ, на что украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность боевиков из оружия, не запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих сил АТО ранены, еще один получил боевую травму, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
На Луганском направлении неприятель из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских бойцов у Троицкого. В вечернее время были обстреляны опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачева. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия беспокоили украинских воинов вблизи Луганского.
На Донецком направлении противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменке незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления ВСУ из гранатометов и легкого пехотного вооружения.



Теги: Донбасс, военнослужащий, АТО, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх