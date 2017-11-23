Сутки в зоне АТО: в результате 12 обстрелов противника пострадали трое украинских бойцов

23.11.2017 08:41

В течение минувших суток противник совершил 12 обстрелов позиций ВСУ, на что украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность боевиков из оружия, не запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих сил АТО ранены, еще один получил боевую травму, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На Луганском направлении неприятель из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских бойцов у Троицкого. В вечернее время были обстреляны опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачева. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия беспокоили украинских воинов вблизи Луганского.

На Донецком направлении противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменке незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления ВСУ из гранатометов и легкого пехотного вооружения.