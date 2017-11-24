Атаки в зоне АТО: сводка ИС

24.11.2017 09:04

На фоне событий в "ЛНР", где главари псевдореспублики делят власть, российские оккупационные войска на Донбассе не прекращали активных действий на фронте.



Приводим вашему вниманию оперативные данные с фронта от группы "Информационное Сопротивление":

- в районе Светлодарской дуги, на участке между Лозовым и Нижним Лозовым, в ходе обстрелов позиций ВСУ также действовала бронегруппа противника – пара БМП-2. Отработали по схеме – одна стреляет, вторая – прикрывает. Бронегруппа неоднократно открывала огонь с замаскированных позиций, при этом маневрируя вдоль фронта и меняя огневые позиции. После обстрела, под прикрытием автоматно-пулемётного огня отошла в глубину своих боевых порядков;

- в районе "Бахмутской трассы" (район бывшего бп №31) зафиксировано боестолкновение: группа боевиков попыталась устроить внезапный обстрел передовых позиций ВСУ из заросшей балки в нейтральной зоне, надеясь на то, что им удастся проникнуть в неё скрытно. Однако, передвижение группы было своевременно обнаружено боевым охранением ВСУ ещё на этапе их выдвижения. После чего противник был накрыт плотным автоматно-пулемётным огнём, в следствии чего был вынужден отойти. Отход группы прикрывался огнём 2-х ед. 82-мм миномётов типа 2Б14 "Поднос" с позиций северо-восточнее Фрунзе;

- в районе Докучаевска (севернее Центрального карьера) с позиций на породных отвалах оккупанты неоднократно открывали огонь, используя пару 82-мм миномётов типа 2Б14 "Поднос" и автоматический миномет 2Б9 "Василёк". Огонь велся по передовым позициям ВСУ в районе Породного отвала и севернее эстакады на восточной окраине Новотроицкого;

- с юго-западной окраины Старомихайловки, в ходе обстрела передовых позиций ВСУ на Красногоровке в районе высоты 180.8 и юго-восточнее одноимённой жд станции, противник применил 120-мм миномёт "Сани" из состава мобильной огневой группы, которую ранее группа ИС фиксировала на Трудовских в районе улицы Рационализаторов;

- противник применил БМП в районе западнее высоты 272.2, с опушки леса (участок между Крутой Балкой и Васильевкой), обстреляв передовые позиции ВСУ южнее и вдоль дороги на Верхнеторецкое;

- также на протяжении суток оккупанты неоднократно использовали ЗУ-23-2 и один раз произвели пуск из ПТРК, с целью уничтожения выявленного ими укрытия для лс одного из передовых подразделений ВСУ (неудачно).