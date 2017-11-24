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Березовец: Кремль решил объединить "ДНР" и "ЛНР"
Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".
По мнению эксперта, "с точки зрения Кремля, управление самопровозглашенными республиками можно существенно упростить, объединив их воедино".
В таком случае Москва существенно сократит расходы на администрирование "народных республик", поскольку не будет необходимости дублировать все органы госвласти: министерства, ведомства, прокуратуры и так далее, поясняет Березовец.
"С точки зрения Кремля такое объединение можно было бы также выгодно продать россиянам в предверии президентских выборов. Поскольку на идее инкорпорировать эти территории в состав РосФедерации окончательно поставлен крест, вполне логично не играть в создание новых субъектов Федерации, а федерализировать сам Донбасс, - пишет президент Фонда национальных стратегий на своей странице в Фейсбуке. - Что если на базе ДНР и ЛНР появится новая единая единица под условным названием Донецко-Луганская федеративная народная республика или Донбасская федеративная народная республика? С единим госаппаратом, едиными вооруженными силами и единым вождем".
По словам Березовца, дело даже не столько фигуре в Игоря Плотницкого (главарь "ЛНР", сбежавший вчера в Москву), который "давно мулял глаза кремлевским кураторам".
"Если человек не находится на стороне решения проблемы, он сам становиться проблемой. Именно это произошло с Плотницким и теперь в лучшем случае его ждет карьера отставного политика-сепаратиста, осевшего в Подмосковье. Благо денег распилено предостаточно. Это если повезет. А не повезет, ждет донедавна луганского сепаратиста №1 своя условная банка грибов", - размышляет эксперт, имея в виду возможное устранение Плотницкого посредством отравления.
"Под решение об объединении даже референдум проводить не нужно, - продолжает Березовец. - Достаточно "парламенту ЛНР" обратиться к "парламенту братской ДНР" с просьбой об объединении "во исполнение вековечной мечты луганского и донецкого народов". В общем, нужные слова найдутся. Что это означает с точки зрения Минских соглашений, напишу отдельно".
Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Тем временем стало известно, что Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой одного из харьковских вузов.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР, Плотницкий
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