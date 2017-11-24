- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко21:34
- В Мариуполе патрульных учили действовать в экстремальных ситуациях21:26
- На Донеччині вчили захищатися від жорстокості20:40
- Как пенсионеры страдают на КПВВ20:20
Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
Представители Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") рассказали о прорыве 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" на Светлодарской дуге.
"Выйти правым флангом на несколько километров вперед без потерь, да, и еще на таком опасном направлении – вот, что такое успех. Хотя, нет. Это не просто успех – это феноменальная военная операция. Особенно, если учесть, что 11 месяцев назад штурм местности под названием "лес дураков" был неуспешным: силы ВСУ не смогли закрепиться в направлении населенного пункта Калиново, вдоль Дебальцевской трассы", - отмечают в ПЖ.
Представители Фонда признают, что во время этой операции сила АТО понесли непоправимые потери. "Еще большие потери, к сожалению, происходили во время операции по направлению к Ясиноватой. Не исключено, к слову, что произошла утечка секретной информации", - сообщают в ПЖ, подтверждая недавно опубликованные рядом волонтеров печальные вести с фронта.
И всё же, благодаря операции батальона "Айдар" под командованием и прикрытием 54-ой механизированной и 128 горно-пехотной бригад, на Светлодарской дуге заняты стратегически важные населенные пункты и высоты.
"Теперь на карте можно наблюдать отличный плацдарм для дальнейшего возвышения украинского флага в населенном пункте Гольмовское, куда на данный момент отступили российские наемники и террористы псевдо-республик, - отмечают в ПЖ. - Дальнейшие успешные операции украинских военных со стороны Новолуганского и Зайцевого отодвинут врага во временно оккупированную Горловку. И тогда силы ВСУ получат мощный плацдарм для возврата многострадального Дебальцево, которое, кстати, даже, согласно "Минску-2", принадлежит Украине".
Теги: Донбасс, война, операция, АТО, ВСУ
- Мнение: через месяц Россия начнет сворачивать войну на Донбассе
- Сутки ужаса в зоне АТО: бойня из огромных пушек и минометный дождь (ВИДЕО)
- Российские военные учат "армию ЛНР" правильно носить георгиевские ленты
- Ад под Авдеевкой: почему "погорячела" эта точка на карте
- Волонтёр Доник: "Восстановление Донбасса по цинизму превзойдет войну"
- Оккупанты Донбасса готовят к терактам
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать12:40
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа - эксперты предрекают новый передел в "ЛНР"10:19
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко21:34
- В Мариуполе патрульных учили действовать в экстремальных ситуациях21:26
- Цена на бензин снова растёт14:45
- ВСУ усилят охрану на всех военных складах14:30
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- Вся правда о молоке14:00
- В АП назвали «главных врагов режима» – это Тимошенко и Рабинович 13:58
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Сын нардепа совершил вооруженное ограбление магазина13:15
- Финансовый надзор: как банки проверяют доходы украинцев12:55
- СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать12:40
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- Скоро Новый год: врачи рассказали о пользе сосны в доме07:53
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- В Луганске - новый переворот
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- В районе Горловки развернулось сражение
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО