- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого22:44
- "Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатам мешки22:17
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"
Украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк прокомментировал события последних дней в Луганске, которые завершились сегодня отставкой главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
"События в Луганске еще раз подтверждают, что как только россияне захватывают какую-то территорию, они перестают информировать общество о том, что там происходит. Если включить российские телеканалы, то они рассказывают, что происходит в Киеве и других свободных городах Украины, - заявил Цимбалюк в комментарии изданию "ГОРДОН". - Но при этом РФ утаивает информацию о событиях в украинских городах, где висит российский оккупационный флаг. На мой взгляд, вся эта история ставит крест на потугах российского "государственного строительства" бандитских "республик". Москва тратила силы, чтобы сделать из "ЛНР" и "ДНР" субъектов международной политики, но они как были бандами, так ими и остались. А вообще в Кремле много башен, которые конкурируют между собой за право грабить оккупированный Донбасс".
Журналист подчеркнул, что несмотря на конфликт между боевиками, тяжелое вооружение оккупантов остается на прежних позициях.
"РФ контролирует около 400 км нашей границы. Им не нужны особые поводы для переброски на Донбасс новых сил. Никаких ограничений и преград перед ними не стоит. Конечно, в Москве опасались, что пока две банды в Луганске будут разбираться между собой, украинские войска пойдут в наступление. Поэтому они и решили перекинуть на Донбасс подкрепление. Но нужно понимать, что танки и артиллерия как управлялись российскими военными, так и продолжают. Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР". Так что, несмотря на все конфликты между боевиками, тяжелое вооружение остается на позициях", – заявил журналист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, Плотницкий
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- Прогноз для оккупированного Донбасса: худший сценарий и лучший вариант
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- Нужно ли признавать Донбасс оккупированной территорией - мнение политиков, чиновников и политологов (ВИДЕО)
- Признать Россию оккупантом и "замуровать двери в оккупированную ошалевшим соседом комнату" - вице-спикер Рады о Донбассе
- Лавров хочет, чтобы Киев напрямую договорился с "ДНР-ЛНР" о попранной РФ границе
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Российские боты атаковали Twitter08:46
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”