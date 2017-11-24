Донбасс, Европа и аппетиты России: что Порошенко заявил в Брюсселе

24.11.2017 16:42

Сегодня, 24 ноября, в Брюсселе, во время выступления на пленарной сессии Пятого саммита Восточного партнерства, президент Украины Петр Порошенко отметил, что Европа получила серьезного противника - Россию с глубокой антиевропейской повесткой дня.



"Чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием - достаточно расшатать единство Европы. Если Европа хочет устоять, ей необходимо стать более жесткой политически, риторически и идеологически. Надо усвоить урок российской гибридной войны во всей Европе - от Британии и Испании до Нидерландов, Франции и Германии", - заявил Порошенко.



Он также отметил, что Брюссель стал привычным местом для Украины, тем более, что ЕС открыл новый горизонт для восточноевропейских партнеров.



"Восточное партнерство" казалось довольно конкретным, чтобы дать нам ощущение вовлеченности. В то же время, довольно неопределенным, чтобы успокоить государства-члены ЕС, которые чувствовали, что ЕС слишком расширился", - подчеркнул президент Украины.



Порошенко напомнил, что такое сочетание практического наполнения и неопределенности сопутствовало Украины в сложные времена.



"И в Вильнюсе, в 2013 году, когда предыдущая власть в Украине решила не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и таким образом спровоцировала революцию Достоинства - Революцию за Европу! И в Крыму, в 2014 году, когда РФ решила взять реванш в Украине и спланировано оккупировала часть территориальной целостности независимого государства - непосредственного соседа Европейского Союза! И на Донбассе, в 2014 году и по сей день, когда российские военные силы удерживают другую часть украинской территории под Кремлевским гибридным контролем - дерзкая пощечина по лицу международного права и ЕС!" - перечислил президент Украины.



"Нам не стоит больше прятаться за нечеткими технократическими формулировками - должны говорить четко, как никогда. Нам не стоит больше выбирать между идеалами и собственными интересами - должны объединиться достойной целью в наших лучших интересах. Нам не стоит больше ограничивать потенциал нашего партнерства - должны раскрыть его и быть стратегическими и дальновидными, - подчеркнул Петр Порошенко. - В противном случае аппетит России будет только разогреваться".



Европейский Союз должен защищать себя от тех, кто бросает ему вызов - а не от тех, кто смотрит на ЕС с надеждой и восхищением, отметил президент Украины.



По словам Порошенко, Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые "четыре союза" - Энергетический союз; Цифровой единый рынок; Таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной.



"Мы хотим больше Европы в Украине, - подчеркнул президент. - Эти четыре направления представляются нам верным путем на этом этапе. Мы стремимся смотреть за горизонт настоящего. Не потому, что мы хотим вознаграждение авансом, а потому, что украинцы заслуживают цель. Цель заслуживает каждый - особенно те, кто платит за это соответствующую цену. И никто не платит большую цену, чем Украина".