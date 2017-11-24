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Донбасский фронт: Турчинов пообещал, что ВСУ дадут отпор и улучшат позиции
Сегодня, 24 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения АТО.
"В течение суток мы имеем пятеро погибших наших военнослужащих. Это очень серьезная для нас проблема. Вы знаете, что у нас состоялся военный кабинет, где мы анализировали ситуацию и понимали, что будут обострения в связи с увеличением присутствия российских войск на оккупированной территории. Но ВСУ контролируют ситуацию, я убежден, что мы не только дадим отпор провокациям российских войск, но и значительно улучшим наши позиции", - сказал Турчинов, отвечая на вопросы журналистов после посещения Государственной акционерной холдинговой компании "Артем".
Секретарь СНБО отметил, что российские военные вынуждены перебрасывать дополнительные силы на оккупированную часть Донбасса, чтобы не потерять контроль над ситуацией из-за противостояния между криминальными группировками, которые входят в состав оккупационной администрации.
"В результате этих событий были спровоцированы боестолкновения, в частности в районе Крымского", - подчеркнул Турчинов.
Теги: Донбасс, Турчинов, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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