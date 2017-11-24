Донецк "оккупировали" белки

24.11.2017 07:25

Жительница Донецка (захвачен российско-оккупационными войсками), патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, сообщила, что в мегаполисе всё чаще встречаются белки.



"Вышла на балкон. По деревьям во дворе бегает белка, - пишет Мария на своей странице в соцсети Фейсбук. - Это не первая белка, которую я вижу в черте города. Наверное, постоянные обстрелы заставили этих прекрасных рыжых пушистиков уйти из своего леса и перебраться в более тихие места… Об этом мне рассказывали и другие жители Донецка, которые тоже видели белочек на улицах города".



Одна из подруг сообщила Григорьевой, что видела, как коты в кустах доедали белочку.



"И мне вспомнилась давняя история, когда я была в Святогорске Донецкой области, - продолжает Мария. - Там, где давний монастырь… Гуляя по лесу, мы не увидели ни одной белочки. Это было так странно. Мы рассказали о своём наблюдении местным жителям. Так они нам сказали, что отдыхающие и туристы приезжают со своими котами и бросают их. Коты дичают. Зимой, чтобы выжить, ловят мышей и белочек".



