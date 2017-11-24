- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко21:34
- В Мариуполе патрульных учили действовать в экстремальных ситуациях21:26
- На Донеччині вчили захищатися від жорстокості20:40
- Как пенсионеры страдают на КПВВ20:20
Донецк "оккупировали" белки
Жительница Донецка (захвачен российско-оккупационными войсками), патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, сообщила, что в мегаполисе всё чаще встречаются белки.
"Вышла на балкон. По деревьям во дворе бегает белка, - пишет Мария на своей странице в соцсети Фейсбук. - Это не первая белка, которую я вижу в черте города. Наверное, постоянные обстрелы заставили этих прекрасных рыжых пушистиков уйти из своего леса и перебраться в более тихие места… Об этом мне рассказывали и другие жители Донецка, которые тоже видели белочек на улицах города".
Одна из подруг сообщила Григорьевой, что видела, как коты в кустах доедали белочку.
"И мне вспомнилась давняя история, когда я была в Святогорске Донецкой области, - продолжает Мария. - Там, где давний монастырь… Гуляя по лесу, мы не увидели ни одной белочки. Это было так странно. Мы рассказали о своём наблюдении местным жителям. Так они нам сказали, что отдыхающие и туристы приезжают со своими котами и бросают их. Коты дичают. Зимой, чтобы выжить, ловят мышей и белочек".
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, белки
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать12:40
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа - эксперты предрекают новый передел в "ЛНР"10:19
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко21:34
- В Мариуполе патрульных учили действовать в экстремальных ситуациях21:26
- Смертельный бой: подробности самовольной атаки, которая обернулась трагедией15:08
- Цена на бензин снова растёт14:45
- ВСУ усилят охрану на всех военных складах14:30
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- Вся правда о молоке14:00
- В АП назвали «главных врагов режима» – это Тимошенко и Рабинович 13:58
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Сын нардепа совершил вооруженное ограбление магазина13:15
- Финансовый надзор: как банки проверяют доходы украинцев12:55
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- Скоро Новый год: врачи рассказали о пользе сосны в доме07:53
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- В Луганске - новый переворот
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- В районе Горловки развернулось сражение
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО