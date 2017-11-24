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Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности
Известный волонтер Роман Донник, который часто бывает в зоне АТО, прокомментировал ситуацию в оккупированном Луганске, где схлестнулись главарь "ЛНР" Плотницкий и "министр внутренних дел" Корнет.
По словам Донника, "всё лежит на поверхности". "В том, что сейчас происходит в Луганске нет идеологической или политической подоплеки. Там чистые шкурняки и внутривидовая борьба пауков, - отмечает волонтер. - Для нас там ничего не изменилось. Ни один, ни другой, ни третий, не являются самостоятельными игроками. Всё, что касается Украины, минских процессов, пленных и войны решает исключительно Кремль. Другой вопрос в том, что московитам очень выгодно представить дело так, что они не при делах. А всем рулят захарченки, плотницкие, корнеты и прочие. Подобная история в луганде уже была в 16 году. И все бандформирования прибывшие из Донецка, прибыли для того, чтобы сохранить контроль Кремля над ситуацией".
Волонтер поясняет: "Одна группа вооруженных бандитов устроила разборки с другой группой вооруженных людей. И у Плотницкого, и у Корнета есть преданные им лично люди с оружием. То есть, банальные разборки толпа на толпу. Все низовые банды, все так называемые войска, по-прежнему под контролем российских кадровых военных. От командиров рот и выше. Вся логистика управляется россиянами. Всё под контролем России".
По-прежнему на месте и вся линия фронта, отмечает Донник: "Те же корпуса, та же техника, та же арта. Только еще усиленная приехавшими на всякий случай боевиками из Донецкой области и из России… Для нас в данный момент ничего не изменилось. Наши подразделения в готовности к любым неожиданностям. Резервы в готовности. У нас всё та же война".
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Теги: Россия, Донбасс, волонтер, ДНР, ЛНР, оккупанты
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