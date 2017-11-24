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КПВВ на линии разграничения штурмует огромное количество граждан
24.11.2017 10:53
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, вчера было оформлено 40,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, линию разграничения через КПВВ вчера пересекали следующим образом:
"Майорск" - 9895 человек и 995 транспортных средств;
"Марьинка" - 10315 человек и 1720 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7840 человек и 1380 транспортных средств;
"Гнутово" - 4880 человек и 1025 транспортных средств;
"Станица Луганская" (пешеходный) - 7825 человек.
Сегодня утром в КПВВ "Майорск" стяло 50 авто на въезд и 90 – на выезд; в КПВВ "Марьинка" - 60 и 80; в КПВВ "Новотроицкое" - 70 и 20; в КПВВ "Гнутово" - 50 и 50 соответственно.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
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