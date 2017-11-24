- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого22:44
- "Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатам мешки22:17
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
МинВОТ высказался о "дипломах" ОРДЛО
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также Министерство образования и науки Украины высказались против признания документов об образовании, выданных в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория).
Заместитель главы МинВОТ Георгий Тука эфире на телеканале "ЗИК" отметил, что украинская власть не легализует документы, выданные представителями ОРДЛО на территориях, временно неподконтрольных украинскому правительству.
В связи с неверной трактовкой цитаты Георгия Туки представителями перемещенных вузов и общественности, МиВОТ сообщает:
"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерство науки и образования Украины против признания документов о получении образования, выданных на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
В то же время, МОН и МинВОТ прилагают усилия и создают дополнительные условия для того, чтобы дети с неподконтрольных территорий имели возможность получать качественное высшее образование в учебных заведениях Украины. В этом году была упрощена процедура поступления в украинские вузы, в результате чего количество абитуриентов с неподконтрольных и оккупированных территории значительно возросла. В частности, в рамках рабочей подгруппы созданной при МинВОТ по вопросам подготовки проектов законов и подзаконных нормативно-правовых актов по совершенствованию национального законодательства Украины относительно защиты прав человека внутренне перемещенных лиц, в том числе улучшение доступа к образованию, были разработаны и дальше внедрены предложения по упрощенной процедуры предоставления документов и продления срока вступительной кампании до 30 сентября.
В планах обоих ведомств введения дистанционного образования для жителей временно неподконтрольных и оккупированных территории".
Теги: Донбасс, диплом, ОРДЛО, МинВОТ
- Как в ДонНУ-переселенце дипломы выдавали (ВИДЕО)
- Официально: РФ не признает "дипломы ДНР"
- Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук
- В Донецке раздавали якобы российские дипломы
- В "ДНР" хвастают, что "республиканские" дипломы в 2015 году получили более 30 тысяч выпускников
- Многие выпускники ОРДО не захотели получать медали из рук Захарченко
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Российские боты атаковали Twitter08:46
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”