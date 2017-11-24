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Архив - Донецкая область

На Светлодарской дуге ВСЕ ЖИВЫ и ЗДОРОВЫ

24.11.2017 10:43
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На Светлодарской дуге ВСЕ ЖИВЫ и ЗДОРОВЫ

Волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, особо опекая подразделения ВСУ, которые сражаются на Светлодарской дуге, уверяет, что там вчера не было потерь.

"Позвонили несколько родных военных из 54-й бригады с просьбами узнать как их родной человек, а то по сетям разогнали информацию о том что на Светлодарской дуге ночью погибли 5 человек, а они дозвонится не могут, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - Для многих уже просто кажется, что Светлодарская дуга - это уже вся зона АТО, поэтому разгоняется подобная информация. На Светлодарской дуге ВСЕ ЖИВЫ и ЗДОРОВЫ, чего и Вам желают. Все временно "пропавшие" уже включили тел и перезвонили своим родным и близким. Всех надеюсь успокоили".

При этом Мысягин отмечает, что погибли бойцы в районе посёлка Крымское на Луганщине. "Вроде был прорыв ДРГ и тяжёлый бой", - пишет волонтер.

Напомним, что всего за прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.

Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.



Теги: Донбасс, волонтер, АТО, ВСУ, Светлодарская дуга
 
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