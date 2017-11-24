Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ

24.11.2017 11:54

Как сообщает Госпогранслужба Украины, вчера произошли неприятные инциденты в контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорск", расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО.



Так, в КПВВ "Новотроицкое" правоохранители Донецкого отряда совместно с представителями таможенной службы в автомобиле "ВАЗ" обнаружили запчасти к стиральным машинам и пылесоса на общую сумму более 30 тыс. грн. Гражданка Украины, которая находилась за рулем транспортного средства и следовала на неконтролируемую территорию, передана вместе с обнаруженным товаром сотрудникам фискальной службы



А пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Майорск" зафиксировали вчера один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения за содействие в пересечении линии разграничения. Факт дачи взятки задокументирован. Правоохранителям направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, что донбасские КПВВ на линии разграничения штурмует огромное количество граждан.