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Архив - Донецкая область

Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО

24.11.2017 06:53
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Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО

Сегодня, 24 ноября, пресс-центр штаба АТО подтвердил информацию о серьезных потерях в рядах защитников Украины на Донбассе. Ранее о большом количестве жертв сообщили волонтеры.

"К сожалению, за прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих – удовлетворительное, - отмечается в итоговой сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки. - Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 - погибших и 9 – раненых".



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ
 
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