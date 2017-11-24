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Пономарь рассказал, как Россия "сливает" Донбасс
Известный аналитик Олег Пономарь описал процесс "слива" временно оккупированного Донбасса страной-агрессором – Россией.
Вот, что пишет Пономарь на своей странице в Фейсбуке:
"Процесс слива Донбасса Россией.
1. В 2014 году РФ создавала медиа-картинку для Мира и для РФ народных республик снизу. Как искреннее народное творчество, как движение снизу. Поэтому и медиа-персонажи подбирались "простые", "смешные", "народные". Такие как наркоман Пономарев или Дед Мороз Губарев. Они сыграли свою роль и отошли. Их заменили политтехнологи Бородай и др.
Кстати, Гиви и Моторола тоже играли роли для ТВ "народных повстанцев". Пока не сыграли их.
2. Затем политтехнологов заменили крепкие и узнаваемые настоящие типа "политики" и "хозяйственники" Плотницкий и Захарченко. Они должны были быть заметными и узнаваемыми по двум причинам. Их, как политиков, РФ пыталась впихнуть в политическую жизнь Украины в случае федерализации. Не вышло. Затем их РФ пыталась навязать Украине (и чтобы Запад признал) в качестве полноценных субъектов для переговоров. Тоже не вышло - Волкер такое не покупает.
3. Но приходит время РФ сливать Донбасс. Поэтому и эти узнаваемые и типа авторитетные политики должны уступить место серым мышам. Слив должен проходить неброско и неярко, поэтому и Донбасс должен стать серым и прозрачным.
4. Часто слышу вопрос - А не специально ли РФ разыгрывает типа заварушку там, чтобы ввести "миротворцев" и поставить Запад перед фактом?
Отвечаю.
В этом нет никакого смысла. Ведь регулярные войска РФ там и так уже есть давно. И они могут хоть сегодня поменять зеленые каски на синие. Но это им ничего не даст. США и ЕС не признают это как выполнение Минска-2, ведь это самодеятельность. А без признания США (более того - без выполнения Минска-2 по версии США-Украина) России не светит даже намек на частичное ослабление санкций. А ведь только эта цель и приз для РФ во всем этом процессе. Санкции. Надежда на их хотя бы частичное ослабление.
5. Если бы РФ не была согласна на план Волкера, то Волкер не проводил бы с Сурковым четвертую встречу в декабре.
Процесс идет, но он под поверхностью.
Март приближается".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР
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