Проект "Стоптеррор" предлагает соратникам Плотницкого спасаться

24.11.2017 21:05

Проект "Стоптеррор", который помогает сражаться с оккупантами Украины, опубликовл официальное заявление действующим боевикам из ОРДЛО.



"Проект "Стоптеррор" понимая сложившуюся ситуацию с силовой сменой "правительства" так называемой "ЛНР", предлагает командирам подразделений и рядовым солдатам, чиновникам, служащим, людям из близкого окружения бывшего главы "ЛНР" выехать на подконтрольную украинской власти территорию, - отмечается в заявлении на странице проекта в Фейсбуке. - Учитывая количество ликвидированных полевых командиров, таких как Дремов, Мозговой, Бетмен, Моторолла, Гиви вариант зачистки сторонников бывшего "правительства" неизбежен, поэтому за добровольное предоставление информации о военных преступлениях Российской Федерации на территории Украины вы получите материальное вознаграждение и защиту свидетельских показаний.

Не упустите свой шанс..."

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Вполне вероятно, что теперь его соратников ждет зачистка.