- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого22:44
- "Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатам мешки22:17
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
Проект "Стоптеррор" предлагает соратникам Плотницкого спасаться
Проект "Стоптеррор", который помогает сражаться с оккупантами Украины, опубликовл официальное заявление действующим боевикам из ОРДЛО.
"Проект "Стоптеррор" понимая сложившуюся ситуацию с силовой сменой "правительства" так называемой "ЛНР", предлагает командирам подразделений и рядовым солдатам, чиновникам, служащим, людям из близкого окружения бывшего главы "ЛНР" выехать на подконтрольную украинской власти территорию, - отмечается в заявлении на странице проекта в Фейсбуке. - Учитывая количество ликвидированных полевых командиров, таких как Дремов, Мозговой, Бетмен, Моторолла, Гиви вариант зачистки сторонников бывшего "правительства" неизбежен, поэтому за добровольное предоставление информации о военных преступлениях Российской Федерации на территории Украины вы получите материальное вознаграждение и защиту свидетельских показаний.
Не упустите свой шанс..."
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Вполне вероятно, что теперь его соратников ждет зачистка.
Теги: Донбасс, ЛНР, Плотницкий, оккупанты, "Стоптеррор"
- Главарь "ЛНР" взбунтовался против российских кураторов
- Вожак "ЛНР": "Скоро мы научимся летать. У нас есть самолеты" (ВИДЕО)
- Украинский пранкер в "ЛНР" заказал гроб для Плотницкого (ВИДЕО)
- В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- Главарь "ЛНР" сравнил ситуацию на Донбассе с сагой о Гарри Поттере. Ему советуют: лучше - "Репка"
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Российские боты атаковали Twitter08:46
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”