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"Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
По мнению Ходаковского, нужно "быстро сколотить нужное количество депутатских рук в Народных советах ДНР и ЛНР и объявить о проведении референдумов о воссоединении" ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) и ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).
"Провести в кратчайшие сроки референдумы, чтобы легитимизировать процесс, а потом поочередно выбрать главу и депутатский корпус. До лета управимся, - уверен террорист. - И вот тут мы посмотрим, какую позицию займет Москва: станут и дальше говорить, что это наше внутреннее дело, или "напомнят" про Минск? А также и все остальные. До сего дня и американцы, и Украина кричали, что нас нет и не предвидится, и не "желали" идти с нами на переговоры, но даю голову на отсечение - как только пойдет процесс объединения, то сразу все завопят, что это нарушение Минска. Спите все и дальше, и считайте это нашим внутренним делом - это всем пойдет на пользу".
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРЛО, ОРДО
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