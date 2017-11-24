Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых

24.11.2017 06:09

Волонтеры сообщают о большом количестве потерь в рядах защитников Украины. Официальные данные пресс-центр штаба АТО опубликует позже. По одной версии – беда произошла на Светлодарской дуге, где, по распространенной некоторыми волонтерами информации, ВСУ якобы удалось продвинуться вперед.



Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев сообщает: "Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное, много погибших и раненых. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию".



Волонтер Лили Сова подтверждает, что потерь много.



Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай отмечает: "Публикация информации о ходе ротации наших войск волонтерами привела к проблемам военного характера. А если конкретнее, любые сливы данных об успешных действиях наших войск, без согласования с командованием, приводят к угрозе жизни украинских военнослужащих. Мне стоило пройти долгий путь к званию офицера ВСУ, что бы понять это… Нельзя публиковать успехи или неудачи наших сил на войне, до окончания той или иной операции или прошествия определенного времени. И виноват тут и тот кто слил инфу волонтерам, и тот кто ее радостно опубликовал первым… Уже есть погибшие. Надеюсь не из-за слива информации".



