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Архив - Донецкая область

В зоне АТО сегодня били гранатометы, пулеметы, вооружение БМП и снайпер

24.11.2017 18:07
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В зоне АТО сегодня били гранатометы, пулеметы, вооружение БМП и снайпер

Сегодня, 24 ноября, российско-оккупационные войска уже 7 раз нарушили перемирие. В двух случаях военнослужащие ВСУ давали противнику адекватный ответ.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в течение дня на Луганском направлении беовики несколько раз обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Новолуганского – из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов противник бил неподалеку Гнутово, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Верхнеторецкого. Пехотное вооружение боевики применили в пригороде Марьинки. Также в этом районе защитников Украины обстреливал снайпер. На подступах к Каменке враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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