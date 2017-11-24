- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого22:44
- "Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатам мешки22:17
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
Захарченко "съел" Плотницкого?
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в результате конфликта с "министром МВД" всё той же "ЛНР" Игорем Корнетом вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
В ИС отмечают, что в среде представителей "администрации главы ЛНР" и "министерств" распространяется информация о возможном объединении "ЛНР" и "ДНР" в одно квазигосударственное образование с административным центром в г. Донецк.
"Чиновники ЛНР" опасаются, что переход под руководство "ДНР" может сопровождаться чистками среди руководителей структур "ЛНР" с обвинениями их в содействии деятельности спецслужб Украины, с целью устранения от руководства "людей И. Плотницкого". Некоторые т.н. "представители власти ЛНР" выражают намерение выезда за пределы "ЛНР" (как в Россию, так и на неоккупированную территорию Украины), также не исключая "вооруженное противостояние" с НВФ "ДНР" со стороны части силовиков "ЛНР", лояльных Плотницкому.
Активно муссируется тезис о том, что решение об объединении "ЛНР" и "ДНР" может быть принято в связи с деятельностью главаря "ДНР" Александра Захарченко, который в последнее время постоянно сообщал российским кураторам, а также во время посещения Москвы заявлял о неспособности Плотницкого эффективно управлять территорией "ЛНР" и о перманентном перераспределении сфер влияния между главарями ОРЛО.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе
- Зорян Шкиряк раскрыл страшные тайны "вожаков" донбасских боевиков
- На Луганщине сегодня тушили Белгоровку08:55
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- Российские боты атаковали Twitter08:46
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”