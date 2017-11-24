Захарченко "съел" Плотницкого?

24.11.2017 08:32

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в результате конфликта с "министром МВД" всё той же "ЛНР" Игорем Корнетом вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.



В ИС отмечают, что в среде представителей "администрации главы ЛНР" и "министерств" распространяется информация о возможном объединении "ЛНР" и "ДНР" в одно квазигосударственное образование с административным центром в г. Донецк.



"Чиновники ЛНР" опасаются, что переход под руководство "ДНР" может сопровождаться чистками среди руководителей структур "ЛНР" с обвинениями их в содействии деятельности спецслужб Украины, с целью устранения от руководства "людей И. Плотницкого". Некоторые т.н. "представители власти ЛНР" выражают намерение выезда за пределы "ЛНР" (как в Россию, так и на неоккупированную территорию Украины), также не исключая "вооруженное противостояние" с НВФ "ДНР" со стороны части силовиков "ЛНР", лояльных Плотницкому.



Активно муссируется тезис о том, что решение об объединении "ЛНР" и "ДНР" может быть принято в связи с деятельностью главаря "ДНР" Александра Захарченко, который в последнее время постоянно сообщал российским кураторам, а также во время посещения Москвы заявлял о неспособности Плотницкого эффективно управлять территорией "ЛНР" и о перманентном перераспределении сфер влияния между главарями ОРЛО.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.