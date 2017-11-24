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Зима приближается - Донбасс накаляется
Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что уровень насилия на Донбассе растет.
"На прошлой неделе Миссия зафиксировала увеличение количества режима прекращения огня на 60%, если сравнить с неделей до этого. Мы зафиксировали более 9000 нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе - самый высокий недельный показатель с середины июня", - отметил Хуг.
По его словам, около трети обстрелов приходится на треугольник Авдеевка-Ясинуватая-Донецкий аэропорт. Еще 20% - на районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя, 15% нарушений произошли на юго-восток, юг и юго-запад от Светлодарска, еще 15% - на участке Попасная-Троицкое-Первомайск, и 10% в юго-западной и западной окраинах Горловки.
Хуг предсказал эскалацию конфликта, пояснив, что когда замерзает земля, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение. Которое стороны конфликта, к сожалению, так и не отвели.
Теги: Донбасс, конфликт, обстрелы, Александр Хуг, СММ ОБСЕ, эскалация
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- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
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