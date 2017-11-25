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Архив - Донецкая область

"Армия" ОРДО находится в "неудовлетворительном состоянии"

25.11.2017 09:16
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"Армия" ОРДО находится в "неудовлетворительном состоянии"

В 1-м Армейском корпусе "ДНР" ("армия" самопровозглашенной "республики") прошла проверка подразделений на готовность к зимнему периоду.

Группа "Информационное Сопротивление" сообщает, что командование оккупантов было вынуждено "опять констатировать неудовлетворительное состояние дел с обеспечением зимней формой одежды, маскхалатами и обогревательными приборами" боевиков ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, оккупанты, ОРДО
 
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