"Армия" ОРДО находится в "неудовлетворительном состоянии"

25.11.2017 09:16

В 1-м Армейском корпусе "ДНР" ("армия" самопровозглашенной "республики") прошла проверка подразделений на готовность к зимнему периоду.



Группа "Информационное Сопротивление" сообщает, что командование оккупантов было вынуждено "опять констатировать неудовлетворительное состояние дел с обеспечением зимней формой одежды, маскхалатами и обогревательными приборами" боевиков ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).