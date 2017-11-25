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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" поругались и устроили стрельбу, прикрываясь мирными гражданами

25.11.2017 13:41
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Боевики "ДНР" поругались и устроили стрельбу, прикрываясь мирными гражданами

Главное управление разведки Минбороны Украины сообщило об инциденте, который произошел на территории временно оккупированной части Донетчины.

"24 ноября, группа боевиков одной из частей т.н. 1 АК ("армия" пророссийской группировки "ДНР" - прим. ред.) оставила позицию для пополнения припасов. Во время пребывания в населенном пункте между оккупантами возникла ссора, которая переросла в вооруженное столкновение, - сообщает ГУР. - При этом один из преступников устроил себе огневую позицию в частном доме, используя гражданских лиц качестве "живого щита".



Теги: Донбасс, стрельба, ДНР, боевики, ГУР
 
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