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Архив - Донецкая область

Донецкое направление: мины рвались в районе поселка Пески

25.11.2017 13:08
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Донецкое направление: мины рвались в районе поселка Пески

Восемь раз открывали в пятницу оккупанты Донбасса прицельный огонь по позициям ВСУ на Донецком направлении.

Из вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник прицельно обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Песок, шахты Бутовка, Березового, Гнутово и Верхнеторецкого.

"По защитникам Украины неподалеку от Песок враг также выпустил 4 мины с 82-мм миномета", - сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Напомним, что 24 ноября боевики произвели 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины сегодня, 25 ноября, опубликовал обновленную карту из зоны проведения антитеррористической операции.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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