Донецкое направление: мины рвались в районе поселка Пески

25.11.2017 13:08

Восемь раз открывали в пятницу оккупанты Донбасса прицельный огонь по позициям ВСУ на Донецком направлении.



Из вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник прицельно обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Песок, шахты Бутовка, Березового, Гнутово и Верхнеторецкого.



"По защитникам Украины неподалеку от Песок враг также выпустил 4 мины с 82-мм миномета", - сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Напомним, что 24 ноября боевики произвели 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины сегодня, 25 ноября, опубликовал обновленную карту из зоны проведения антитеррористической операции.