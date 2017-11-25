Как помочь переселенцам: специалисты делились опытом

25.11.2017 17:07

Юрист Благотворительного фонда "Право на защиту" Анна Букреева, которая приняла участие в семинаре для работников бюро и местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, рассказала коллегам о работе юридической службы БФ, а также предоставила практические советы.



"В основном вопросы касались возобновления выплат пенсии внутренне перемещенным лицам, которые отсутствовали в момент проведения проверки фактического проживания или которым отменили справки ВПЛ из-за получения информации от государственных органов о выезде ВПЛ за границу, на временно оккупированную или неподконтрольную территорию Украины на срок более 60 дней. Также коллег интересовал вопрос защиты ВПЛ, которые получили регистрацию на подконтрольной территории, но, несмотря на этот факт, были лишены права на получение пенсий", - отметила Анна Букреева.



Присутствующим были предоставлены пособия - методические рекомендации, основанные на успешной практике БФ "Право на защиту", о порядке действий в случае прекращения выплаты пенсий ВПЛ. Пособия были созданы для содействия работы юристов и правозащитников, занимающихся вопросами защиты переселенцев и лиц, пострадавших от конфликта на Востоке Украины.