Линию разграничения стали пересекать реже

25.11.2017 10:39

Как сообщает Госпогранслужба Украины, вчера фиксировалось уменьшение пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в зоне АТО (по сравнению с предыдущими сутками).



За 24 ноября через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 38,3 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 9130 человек и 980 транспортных средств;



"Марьинка" - 9800 человек и 1680 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 7125 человек и 1280 транспортных средств;



"Гнутово" - 4395 человек и 975 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7870 человек.



Сутками ранее донбасские КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. авто.



Напомним, что сегодня утром самые большие очереди скопились у КПВВ "Марьинка".