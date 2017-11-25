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Архив - Донецкая область

Луганское направление накрыл "запретный" минометный огонь

25.11.2017 13:04
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Луганское направление накрыл "запретный" минометный огонь

Российско-оккупационные войска провели вчера 9 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении (в которое с недавних пор входит часть Донетчины).

В частности, ночью противник обстрелял позиции ВСУ из 120-мм минометов (запрещены минскими соглашениями) вблизи н.п. Новолуганское. Обстрелам из 82-мм минометов (также запрещены "Минском") подвергались опорные пункты сил АТО неподалеку от Луганского и Лозового. По ним же в течение суток противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и легкого стрелкового оружия.

"На большинство обстрелов украинские военнослужащие ответили огнем из не запрещенного минскими соглашениями оружия", - сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, порадовавший также отличными новостями с донбасского фронта.

Напомним, что 24 ноября боевики произвели 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины сегодня, 25 ноября, опубликовал обновленную карту из зоны проведения антитеррористической операции.



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Луганское направление, минометы
 
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