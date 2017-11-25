Муженко рассказал о миротворцах для Донбасса

25.11.2017 15:07

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил в интервью журналу Тиждень, что Украина уже начала подготовку для введения миротворцев ООН на Донбасс.



При этом, по словам Муженко, о конкретных сроках и том, какого переформатирования потребует армия для совместной работы с "голубыми касками", пока говорить рано.



"Когда уже будет конкретное решение о развертывании миссии, ее состав и мандат, мы сможем говорить о наших конкретных мерах и их сроках", - пояснил он.



Глава Генштаба ВСУ добавил, что готовность к работе в международном формате на Донбассе обсуждалась во время его встречи в США с заместителем генерального секретаря ООН, "чтобы понимать детали и то, к чему должны быть готовы ВСУ".