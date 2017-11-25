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Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей ненадолго пустили в три приграничных района
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 ноября), наблюдатели посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.
Пребывая в пункте пропуска возле пгт Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) в течение около 15 минут, члены патруля Миссии видели, что из Украины вышли 3 пешехода (один мужчина и две женщины), а вошли 2 пешехода (женщины).
Осуществляя мониторинг в пункте пропуска около г. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно часа, наблюдатели видели, что в Украину въехали 16 автомобилей (8 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими и 1 — с грузинскими) и 1 автобус (сообщением "Свердловск–Гуково" с российскими номерными знаками и приблизительно 18 пассажирами), а также вошли 8 пешеходов. Они также отметили, что из Украины выехали 28 автомобилей (15 с украинскими номерными знаками, 9 — с российскими, 3 — с грузинскими и 1 с табличками "ЛНР"), 1 автобус (сообщением "Гуково–Свердловск" с российскими номерными знаками и приблизительно 20 пассажирами), 1 автобус (с украинскими номерными знаками и примерно 45 пассажирами), 1 микроавтобус (с украинскими номерными знаками и 9 пассажирами) и еще 3 микроавтобуса (рассмотреть номерные знаки и оценить количество пассажиров не удалось).
Ведя наблюдение в пункте пропуска вблизи пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении примерно часа, команда СММ видела, что из Украины вышли 22 пешехода (15 женщин и 7 мужчин), а также выехали 15 автомобилей (8 с украинскими номерными знаками, 3 — с российскими, 2 — с грузинскими и 2 с табличками "ЛНР"), 2 автобуса (один сообщением "Луганск–Белгород", с украинскими номерными знаками и примерно 20 пассажирами; а другой — "Москва–Луганск" с российскими номерными знаками и приблизительно 20 пассажирами) и 1 тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками). За аналогичный период времени в Украину вошли 8 пешеходов (5 женщин и 3 мужчин), а также въехали 5 автомобилей (3 — с украинскими номерными знаками и 2 — с российскими) и 1 тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками).
Теги: Россия, Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
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