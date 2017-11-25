Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ

25.11.2017 08:26

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 ноября), в Донецкой области увеличилось количество нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано примерно 80 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда их было около 60.



Так, ближе к вечеру 22 ноября, находясь в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке, наблюдатели слышали 4–8 взрывов, оцененных как выстрелы из 152-мм артиллерии на неустановленном расстоянии к юго-западу, и 1 взрыв неопределенного происхождения в 2–3 км к северо-западу.



Вечером 22 и ночью 23 ноября камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 взрыв неопределенного происхождения и 2 трассирующих снаряда с востока на запад, за которыми последовало в общей сложности 53 взрыва (из которых 7 оценены как выстрелы, а остальные — неопределенного происхождения), 43 снаряда с востока на запад и 1 снаряд с запада на восток — все в 0,5–1,5 км к югу. 23 ноября с помощью этой камеры были зафиксированы 7 взрывов неопределенного происхождения, за которыми последовали 3 снаряда с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу.



Ночью 23 ноября камера СММ в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 24 снаряда с востока на запад и 1 снаряд с запада на восток — все в 4–6 км к востоко-юго-востоку. Поздно вечером 23 ноября эта камера зафиксировала 4 снаряда и 6 трассирующих снарядов с юга на север в 4–6 км к востоко-юго-востоку.



Патрулируя примерно в 1 км к юго-востоку от подконтрольного правительству пос. Клебан-Бык (48 км к северо-востоку от Донецка) в течение ориентировочно 90 минут, члены патруля Миссии слышали множественные перекрестные очереди и выстрелы из стрелкового оружия на расстоянии 1 км к северу. По их оценке, эта огневая активность происходила на известном СММ полигоне в пределах зоны безопасности, что является нарушением Решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.